Липовцева (Суханова) Галина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суханов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1936
Дочь: Сакович (Липовцева) Элеонора Васильевна
Отец ребёнка: Липовцев Василий
Рождение ребёнка
07.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Липовцев Василий
Смерть
Около 1953