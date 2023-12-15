Липовцева (Суханова) Галина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовцева (Суханова) Галина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1953

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суханов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1936

Дочь: Сакович (Липовцева) Элеонора Васильевна

Отец ребёнка: Липовцев Василий

Рождение ребёнка
07.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липовцев Василий

Смерть
Около 1953

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