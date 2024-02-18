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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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СК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: (Кулакова) Нотя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: (Кулакова) Нотя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: (Кулакова) Нотя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: (Кулакова) Нотя

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