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Суконщиков Василий Васильевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

19.02.1887 ст.

Дата смерти

26.11.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1887 ст.

Отец: Суконщиков Василий Николаевич

Мать: Суконщикова Анна Егоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
23.02.1887 ст.
Бракосочетание
15.02.1908 ст.

Жена: Суконщикова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
20.08.1908 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Суконщикова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1910 ст.

Сын: Суконщиков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Суконщикова Лидия Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
26.11.1914 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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