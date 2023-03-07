Суконщиков Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.02.1887 ст.
Дата смерти26.11.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1887 ст.
Крещение
23.02.1887 ст.
Бракосочетание
15.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
20.08.1908 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Суконщикова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1910 ст.
Сын: Суконщиков Петр Васильевич
Мать ребёнка: Суконщикова Лидия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.11.1914 ст.