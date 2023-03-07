Савенко (Савенко) Нина Владимировна
Место рождения
Дата рожденияДо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1927
Сын: Савенко Степан Степанович
Отец ребёнка: Савенко Степан Андреевич
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
06.10.1931
Отец ребёнка: Савенко Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Савенко Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Савенко Степан Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно