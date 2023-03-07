Савенко (Савенко) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенко (Савенко) Нина Владимировна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1927

Сын: Савенко Степан Степанович

Отец ребёнка: Савенко Степан Андреевич

Бракосочетание
1928

Муж: Савенко Степан Андреевич

Рождение ребёнка
06.10.1931

Сын: Савенко Петр Степанович

Отец ребёнка: Савенко Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Савенко Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Савенко Степан Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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