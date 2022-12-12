Кандинский Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандинский Василий Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.12.1866

Дата смерти

13.12.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1871
Одесса, Украина
Место жительства
С 1885
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1896
Мюнхен
Место жительства
С 1914
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1921 по 1925
Веймар, Германия
Место жительства
С 1925 по 1933
Дессау
Место жительства
С 1933
Нейи-сюр-Сен, Франция
Место жительства
Неизвестно
Мурнау, Бавария
Смерть
13.12.1944
Нёйи-сюр-Сен, Франция
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