Кандинский Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.12.1866
Дата смерти13.12.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1871
Одесса, Украина
Место жительства
С 1885
Место жительства
С 1896
Мюнхен
Место жительства
С 1914
Место жительства
С 1921 по 1925
Веймар, Германия
Место жительства
С 1925 по 1933
Дессау
Место жительства
С 1933
Нейи-сюр-Сен, Франция
Место жительства
Неизвестно
Мурнау, Бавария
Смерть
13.12.1944
Нёйи-сюр-Сен, Франция