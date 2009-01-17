Зайцева Наталья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1932
Дата смерти17.01.2009
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1932
Отец: Зайцев Роман Устинович
Рождение ребёнка
31.01.1956
Сын: Бондарович Сергей Александрович
Отец ребёнка: Бондарович Александр Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1960
Сын: Бондарович Андрей Александрович
Отец ребёнка: Бондарович Александр Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1961
Дочь: Бондарович Мария Александровна
Отец ребёнка: Бондарович Александр Иванович
Смерть
17.01.2009