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Зайцева Наталья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1932

Дата смерти

17.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1932

Отец: Зайцев Роман Устинович

Мать: Деркачёва Марфа Дмитровна

Рождение ребёнка
31.01.1956

Сын: Бондарович Сергей Александрович

Отец ребёнка: Бондарович Александр Иванович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
15.03.1960

Сын: Бондарович Андрей Александрович

Отец ребёнка: Бондарович Александр Иванович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
02.06.1961

Дочь: Бондарович Мария Александровна

Отец ребёнка: Бондарович Александр Иванович

Минск, Минск
Смерть
17.01.2009

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