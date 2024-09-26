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Крупенский Сергей Сергеевич

Место рождения

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

21.03.1916

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1916

Отец: Крупенский Сергей Андреевич

Мать: Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупенская (Медведева) Мария Петровна

Рождение ребёнка
13.08.1935

Дочь: Беляй (Крупенская) Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Крупенская (Медведева) Мария Петровна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупенская (Медведева) Мария Петровна

Смерть
1987
Похороны
Неизвестно
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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