Крупенский Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1916
Дата смерти1987
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1935
Дочь: Беляй (Крупенская) Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Крупенская (Медведева) Мария Петровна
Рождение ребёнка
23.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крупенская (Медведева) Мария Петровна
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно