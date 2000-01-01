Конев Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Конев Николай Иванович
Мать: Конева Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конева Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: Конева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конева Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Конева Любовь
Смерть
Неизвестно