Конев Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конев Юрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конев Николай Иванович

Мать: Конева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конева Юлия Юрьевна

Мать ребёнка: Конева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конева Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Конева Любовь

Смерть
Неизвестно
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