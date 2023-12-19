Сидоренко Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Лазаренко Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Лазаренко Оксана Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Лазаренко Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Лазаренко Евгения Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1997