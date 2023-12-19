Сидоренко Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоренко Екатерина Федоровна

Сидоренко Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

KK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: Cидоренко Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаренко Евгений Константинович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Лазаренко Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Лазаренко Оксана Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Лазаренко Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Лазаренко Евгения Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1997

Мы используем куки для улучшения работы сайта.