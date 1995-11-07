Вяткина (Воронкина) Анастасия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1995
Отец: Воронкин Виктор Гарикович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.2015
Дочь: Вяткина Александра Максимовна
Отец ребёнка: Вяткин Максим Николаевич
Рождение ребёнка
09.12.2017
Сын: Вяткин Константин Максимович
Отец ребёнка: Вяткин Максим Николаевич
Рождение ребёнка
08.07.2021
Отец ребёнка: Вяткин Максим Николаевич