Вяткина (Воронкина) Анастасия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткина (Воронкина) Анастасия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1995

Отец: Воронкин Виктор Гарикович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вяткин Максим Николаевич

Рождение ребёнка
02.02.2015

Дочь: Вяткина Александра Максимовна

Отец ребёнка: Вяткин Максим Николаевич

Рождение ребёнка
09.12.2017

Сын: Вяткин Константин Максимович

Отец ребёнка: Вяткин Максим Николаевич

Рождение ребёнка
08.07.2021

Сын: Вяткин Павел Максимович

Отец ребёнка: Вяткин Максим Николаевич

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