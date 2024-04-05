Trzaska Andrzej
Место рожденияOlszewo par. Romany
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1863
Рождение ребёнка
14.12.1863
Сын: Trzaska Andrzej
Мать ребёнка: Trzaska (Modzelewska) Ewa
Рождение ребёнка
22.02.1865
Дочь: (Trzaska) Anna
Мать ребёнка: Trzaska (Modzelewska) Ewa
Рождение ребёнка
22.02.1868
Дочь: (Trzaska) Marianna
Мать ребёнка: Trzaska (Modzelewska) Ewa
Рождение ребёнка
1873
Сын: Trzaska Franciszek
Мать ребёнка: Trzaska (Modzelewska) Ewa
Смерть
Неизвестно