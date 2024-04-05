Trzaska Andrzej — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Trzaska Andrzej

Место рождения

Olszewo par. Romany

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

1863 г.р.
1865 г.р.
1868 г.р.
1873 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1863

Жена: Trzaska (Modzelewska) Ewa

Рождение ребёнка
14.12.1863

Сын: Trzaska Andrzej

Мать ребёнка: Trzaska (Modzelewska) Ewa

Рождение ребёнка
22.02.1865

Дочь: (Trzaska) Anna

Мать ребёнка: Trzaska (Modzelewska) Ewa

Рождение ребёнка
22.02.1868

Дочь: (Trzaska) Marianna

Мать ребёнка: Trzaska (Modzelewska) Ewa

Рождение ребёнка
1873

Сын: Trzaska Franciszek

Мать ребёнка: Trzaska (Modzelewska) Ewa

Смерть
Неизвестно

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