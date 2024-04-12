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Гаршуев Яков Никифорович

Место рождения

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1799 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Гаршуев Никифор Тимофеевич

Мать: Гаршуева Васса Карповна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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