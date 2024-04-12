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Гаршуев Яков Никифорович
Гаршуев Яков Никифорович
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Древо
Место рождения
Вокнаволок
, Костомукшский, Республика Карелия
Дата рождения
1842
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гаршуев Никифор Тимофеевич
Вычислено 1799 г.р.
Мать
Гаршуева Васса Карповна
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Гаршуев Никифор Тимофеевич
Мать:
Гаршуева Васса Карповна
Вокнаволок
, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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