Щербицкая Раиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербицкая Раиса Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1946 и 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербицкий Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Между 1952 и 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербицкий Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербицкий Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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