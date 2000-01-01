Щербицкая Раиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1946 и 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербицкий Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Между 1952 и 1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербицкий Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно