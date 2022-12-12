Цирульников Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1898
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.1911
Сын: Цирульников Николай Васильевич
Мать ребёнка: Цирульникова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Цирульников Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Цирульникова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: Шикова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Цирульникова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Цирульникова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1929
Дочь: Цирульникова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Цирульникова Наталья Ивановна