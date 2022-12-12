Цирульников Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦирульников Василий Михайлович

Цирульников Василий Михайлович

avatar

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

1898

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.04.1911

Сын: Цирульников Николай Васильевич

Мать ребёнка: Цирульникова Наталья Ивановна

Малышево, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Цирульников Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Цирульникова Наталья Ивановна

Малышево, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.01.1927

Дочь: Шикова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Цирульникова Наталья Ивановна

Малышево, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.01.1927

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Цирульникова Наталья Ивановна

Малышево, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.12.1929

Дочь: Цирульникова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Цирульникова Наталья Ивановна

Малышево, Навашинский, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close