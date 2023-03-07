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Дегтяренко Владимир

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

19.08.1925

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1925

Отец: Дегтяренко Иван Матвеевич

Мать: Дегтяренко Наталья Фатеева

Днепр, Дніпропетровська область
Военная служба
01.05.1943
Воинское звание: мл. лейтенант, лейтенантДата поступления на службу: __.05.1943Наименование воинской части: 4 зсп ЮУВО,327 конвойный полк НКВД 70 див.Дата окончания службы: 03.11.1945
Военная награда
07.05.1970
Медаль «За отвагу»Воинское звание: мл. лейтенантКто наградил: Президиум ВС СССРНаименование награды: Медаль «За отвагу»Картотека: Картотека награжденийДата документа: 07.05.1970
Военная награда
04.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
2004
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