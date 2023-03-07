Дегтяренко Владимир
Место рождения
Дата рождения19.08.1925
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1925
Военная служба
01.05.1943
Воинское звание: мл. лейтенант, лейтенантДата поступления на службу: __.05.1943Наименование воинской части: 4 зсп ЮУВО,327 конвойный полк НКВД 70 див.Дата окончания службы: 03.11.1945
Военная награда
07.05.1970
Медаль «За отвагу»Воинское звание: мл. лейтенантКто наградил: Президиум ВС СССРНаименование награды: Медаль «За отвагу»Картотека: Картотека награжденийДата документа: 07.05.1970
Военная награда
04.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
2004