Куренкова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.04.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шашкова (Куренкова) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Куренков Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козина (Куренкова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Куренков Иван Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
1 жена
Рождение ребёнка
21.10.1900
Сын: Куренков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Куренков Иван Евдокимович
Смерть
23.04.1919