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Куренкова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.04.1919

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шашкова (Куренкова) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Куренков Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козина (Куренкова) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Куренков Иван Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куренков Иван Евдокимович

1 жена
Рождение ребёнка
21.10.1900

Сын: Куренков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Куренков Иван Евдокимович

Смерть
23.04.1919

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