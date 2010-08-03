Маркина (Васильева) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина (Васильева) Татьяна Петровна

Место рождения

Тукан, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.12.1923

Дата смерти

03.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1923

Отец: Васильев Петр Андреевич

Мать: Васильева Мария

Тукан, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Василий Антипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
21.08.1947

Дочь: Малахова (Маркина) Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Маркин Анатолий Григорьевич

Тукан, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1963

Сын: Сафонов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Сафонов Василий Антипович

Тукан, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.08.2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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