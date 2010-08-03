Маркина (Васильева) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения25.12.1923
Дата смерти03.08.2010
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1923
Отец: Васильев Петр Андреевич
Мать: Васильева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1947
Дочь: Малахова (Маркина) Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Маркин Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.08.1963
Отец ребёнка: Сафонов Василий Антипович
Смерть
03.08.2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург