Баклашов Анатолий
Место рожденияг.Джизак, УзССР
Дата рождения22.09.1948
Дата смерти03.11.2008
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1948
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г.Джизак, УзССР
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баклашова Татьяна
Смерть
03.11.2008
г.Джизак, Узбекистан
г.Джизак, Узбекистан