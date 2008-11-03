Баклашов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баклашов Анатолий

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Место рождения

г.Джизак, УзССР

Дата рождения

22.09.1948

Дата смерти

03.11.2008

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г.Джизак, УзССР
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баклашова Татьяна

Смерть
03.11.2008
г.Джизак, Узбекистан
г.Джизак, Узбекистан
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