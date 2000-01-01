Ерегина (Ерегина) Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина (Ерегина) Зинаида Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Анатолий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерегин Виталий Анатольевич

Отец ребёнка: Ерегин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Ерегин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Анатолий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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