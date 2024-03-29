Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Зиборов Афанасий Афанасьев
Отец ребёнка: Зиборов Афанасий Дмитриев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Зиборов Николай Афанасьев
Отец ребёнка: Зиборов Афанасий Дмитриев
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Зиборов Афанасий Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зиборов Афанасий Дмитриев
Смерть
Неизвестно