Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Зиборов Афанасий Афанасьев

Отец ребёнка: Зиборов Афанасий Дмитриев

Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Зиборов Николай Афанасьев

Отец ребёнка: Зиборов Афанасий Дмитриев

Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Зиборов Андрей Афанасьев

Отец ребёнка: Зиборов Афанасий Дмитриев

Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиборов Никита Афанасьев

Отец ребёнка: Зиборов Афанасий Дмитриев

Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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