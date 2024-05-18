Горелова (Леошек) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелова (Леошек) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1980

Отец: Леошек Николай Николаевич

Мать: Леошек (Корабельникова) Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
31.10.2003

Сын: Самсонов Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Самсонов Алексей Вячеславович

Бракосочетание
26.11.2019

Муж: Горелов Сергей Станиславович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
04.01.2020

Дочь: Горелова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Горелов Сергей Станиславович

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