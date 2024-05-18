Горелова (Леошек) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1980
Рождение ребёнка
31.10.2003
Сын: Самсонов Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Самсонов Алексей Вячеславович
Бракосочетание
26.11.2019
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
04.01.2020
Дочь: Горелова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Горелов Сергей Станиславович