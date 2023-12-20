Дорошук Александр михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошук Александр михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Уд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорошук Ульяна

Мать ребёнка: Дорошук-Балашова Светлана Игоревна

Рождение ребёнка
11.03.1991

Дочь: Дорошук-Ерохина Марина Александровна

Мать ребёнка: Дорошук-Балашова Светлана Игоревна

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