Дорошук Александр михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорошук Ульяна
Мать ребёнка: Дорошук-Балашова Светлана Игоревна
Рождение ребёнка
11.03.1991
Дочь: Дорошук-Ерохина Марина Александровна
Мать ребёнка: Дорошук-Балашова Светлана Игоревна