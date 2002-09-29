Филимонов Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1931

Дата смерти

29.09.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.09.2002
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