Филимонов Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1931
Дата смерти29.09.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Василий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.09.2002