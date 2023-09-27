Зыкова (Благинина) Парасковья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Благинина) Парасковья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Зыкова Настасья Дмитриевна

Отец ребёнка: Зыков Дмитрий Стефанович

Бракосочетание
18.08.1795

Муж: Зыков Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Зыкова Авдотья Дмитриевна

Отец ребёнка: Зыков Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Кутикова (Зыкова) Афимья (Ефимия) Дмитриевна

Отец ребёнка: Зыков Дмитрий Стефанович

Смерть
Неизвестно

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