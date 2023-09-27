Зыкова (Благинина) Парасковья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Зыкова Настасья Дмитриевна
Отец ребёнка: Зыков Дмитрий Стефанович
Бракосочетание
18.08.1795
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Зыкова Авдотья Дмитриевна
Отец ребёнка: Зыков Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Кутикова (Зыкова) Афимья (Ефимия) Дмитриевна
Отец ребёнка: Зыков Дмитрий Стефанович
Смерть
Неизвестно