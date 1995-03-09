Штырова (Рубанова) Римма Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтырова (Рубанова) Римма Александровна

Штырова (Рубанова) Римма Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1935

Дата смерти

09.03.1995

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1935

Отец: Рубанов Александр Степанович

Мать: Рубанова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
29.05.1958

Сын: Штыров Константин Николаевич

Отец ребёнка: Штыров(еплеев) Николай Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штыров(еплеев) Николай Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штыров(еплеев) Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штыров(еплеев) Николай Иванович

Смерть
09.03.1995
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close