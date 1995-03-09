Штырова (Рубанова) Римма Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1935
Дата смерти09.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1935
Рождение ребёнка
29.05.1958
Сын: Штыров Константин Николаевич
Отец ребёнка: Штыров(еплеев) Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штыров(еплеев) Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штыров(еплеев) Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1995
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область