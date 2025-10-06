Крисальная (Боровицкая) Лилия Владимировна
женский, родилась 31.01.1973
МатьБедакова Клавдия ИвановнаНеизвестно г.р.
ОтецБровицкий Владимир ВладимировичНеизвестно г.р.
Супруги
Крисальный Андрей Николаевич02.04.1973 г.р.
Дети
Крисальный Олег Николаевич15.09.1993 г.р.
Крисальная Алина Андреевна15.08.2002 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1993
Сын: Крисальный Олег Николаевич
Отец ребёнка: Крисальный Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
15.08.2002
Дочь: Крисальная Алина Андреевна
Отец ребёнка: Крисальный Андрей Николаевич