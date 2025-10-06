Крисальная (Боровицкая) Лилия Владимировна 31.01.1973 — найти родственников по фамилии на Familio

Крисальная (Боровицкая) Лилия Владимировна

Автор
АК
Крисальная А.

женский, родилась 31.01.1973

Мать
Бедакова Клавдия ИвановнаНеизвестно г.р.
Отец
Бровицкий Владимир ВладимировичНеизвестно г.р.
Супруги
Крисальный Андрей Николаевич02.04.1973 г.р.
Дети
Крисальный Олег Николаевич15.09.1993 г.р.
Крисальная Алина Андреевна15.08.2002 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1973

Отец: Бровицкий Владимир Владимирович

Мать: Бедакова Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крисальный Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
15.09.1993

Сын: Крисальный Олег Николаевич

Отец ребёнка: Крисальный Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
15.08.2002

Дочь: Крисальная Алина Андреевна

Отец ребёнка: Крисальный Андрей Николаевич

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