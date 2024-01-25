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Короткова Надежда Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1977

Отец: Короткова Виктор Андреевич

Мать: Короткова Наталья Федоровна

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