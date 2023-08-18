Васенёва Агафья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 03.05.1877 и 02.05.1878
Дата смерти02.05.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 03.05.1877 и 02.05.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамаркина (Васенёва) Зоя Егоровна
Отец ребёнка: Васенёв Егор (Георгий) Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Васенёв Егор (Георгий) Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1902
Дочь: (Васенёва) Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Васенёв Егор (Георгий) Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1905
Отец ребёнка: Васенёв Егор (Георгий) Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1909
Дочь: (Васенёва) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Васенёв Егор (Георгий) Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1910
Дочь: (Васенёва) Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Васенёв Егор (Георгий) Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1915
Сын: Васенёв Константин Егорович
Отец ребёнка: Васенёв Егор (Георгий) Иванович
Смерть
02.05.1915