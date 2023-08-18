Васенёва Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васенёва Агафья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 03.05.1877 и 02.05.1878

Дата смерти

02.05.1915

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 03.05.1877 и 02.05.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамаркина (Васенёва) Зоя Егоровна

Отец ребёнка: Васенёв Егор (Георгий) Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васенёв Егор (Георгий) Иванович

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Васенёв Иван Егорович

Отец ребёнка: Васенёв Егор (Георгий) Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.02.1902

Дочь: (Васенёва) Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Васенёв Егор (Георгий) Иванович

Рождение ребёнка
25.10.1905

Сын: Васенёв Николай Егорович

Отец ребёнка: Васенёв Егор (Георгий) Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.02.1909

Дочь: (Васенёва) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Васенёв Егор (Георгий) Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.04.1910

Дочь: (Васенёва) Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Васенёв Егор (Георгий) Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1915

Сын: Васенёв Константин Егорович

Отец ребёнка: Васенёв Егор (Георгий) Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
02.05.1915
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

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