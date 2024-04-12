Анна Силаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Силаева

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Якимов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Александр Васильев

Отец ребёнка: Василий Якимов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Якимов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрена Васильева

Отец ребёнка: Василий Якимов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Якимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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