Анна Силаева
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1837
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Якимов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Александр Васильев
Отец ребёнка: Василий Якимов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Якимов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрена Васильева
Отец ребёнка: Василий Якимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Якимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно