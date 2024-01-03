Марина Терентьева
Место рождения
Дата рождения11.07.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1809
Отец: Терентий Кузьмин
Мать: Дарья Трофимова
МК-1809 У кого кто родился 11/11.07.1809 Того же уезда и вотчины деревни Куликина у крестьянина Терентья Космина жена Дарья Трифонова родила дочь Марину, которая молитвована священником Васильем Стеф... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно