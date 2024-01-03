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Марина Терентьева

Место рождения

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.07.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1809

Отец: Терентий Кузьмин

Мать: Дарья Трофимова

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 У кого кто родился 11/11.07.1809 Того же уезда и вотчины деревни Куликина у крестьянина Терентья Космина жена Дарья Трифонова родила дочь Марину, которая молитвована священником Васильем Стеф... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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