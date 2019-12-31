Лесовой Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесовой Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1959

Дата смерти

31.12.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1959

Отец: Лесовой Геннадий

Мать: (Дударева) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.04.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
31.12.2019
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Причина смерти: инфаркт
Похороны
Неизвестно
Карагали, Приволжский муниципальный район, Астраханская область

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