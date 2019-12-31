Лесовой Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1959
Дата смерти31.12.2019
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1959
Отец: Лесовой Геннадий
Мать: (Дударева) Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
31.12.2019
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Причина смерти: инфаркт
Похороны
Неизвестно
Карагали, Приволжский муниципальный район, Астраханская область