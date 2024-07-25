Сидоров Демьян Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.05.2010
Сын: Сидоров Николай Демьянович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности