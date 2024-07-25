Сидоров Демьян Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Демьян Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.05.2010

Сын: Сидоров Николай Демьянович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.08.2018

Сын: Сидоров Егор Демьянович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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