Рычка (Извековa) Анна (Нюра) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычка (Извековa) Анна (Нюра) Степановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1884

Отец: Извеков Стефан Афанасьевич

Мать: Извекова Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
27.01.1908

Муж: Рычка Нестор Васильевич

Супруг(-а): Анна (Нюра) Степановна Рычка (Извековa)
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Галина Несторовна

Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич

Рождение ребёнка
10.01.1909

Дочь: Нина Несторовна

Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич

Рождение ребёнка
04.04.1910

Сын: Рычка Григорий Несторович

Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич

Рождение ребёнка
09.06.1911

Дочь: Меснянкина Мария Несторовна

Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич

Рождение ребёнка
31.12.1912

Сын: Рычка Василий Несторович

Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич

Рождение ребёнка
03.02.1915

Дочь: Агафия Несторовна

Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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