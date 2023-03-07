Рычка (Извековa) Анна (Нюра) Степановна
Место рождения
Дата рождения04.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1884
Бракосочетание
27.01.1908
Супруг(-а): Анна (Нюра) Степановна Рычка (Извековa)
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Галина Несторовна
Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1909
Дочь: Нина Несторовна
Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1910
Сын: Рычка Григорий Несторович
Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич
Рождение ребёнка
09.06.1911
Дочь: Меснянкина Мария Несторовна
Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич
Рождение ребёнка
31.12.1912
Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1915
Дочь: Агафия Несторовна
Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно