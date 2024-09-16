Кугач Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кугач Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кугач Марина Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.10.1998

Сын: Кугач Павел Иванович

Мать ребёнка: Кугач Марина Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.01.2004

Дочь: Кугач Софья Ивановна

Мать ребёнка: Кугач Марина Дмитриевна

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