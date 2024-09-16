Кугач Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кугач Марина Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.10.1998
Сын: Кугач Павел Иванович
Мать ребёнка: Кугач Марина Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.01.2004
Дочь: Кугач Софья Ивановна
Мать ребёнка: Кугач Марина Дмитриевна