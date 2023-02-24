Ефремов Андрей Иванович
Место рожденияДеревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Дата рождения1797
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Ефремова Ксения
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Марина Андреевна
Мать ребёнка: Ефремова Ксения
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Ефремова Анастасия
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Ефремова Анастасия
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ефремов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Ефремова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Ксения
Смерть
1847
село Медвежье ( Красногвардейское ) , Ставропольская губерния