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Ефремов Андрей Иванович

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Место рождения

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1797

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Ефремов (переселен В 1828) Иван Гаврилович

Мать: Ефремова Агафья

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Ефремова Ксения

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Марина Андреевна

Мать ребёнка: Ефремова Ксения

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ефремов Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Ефремова Анастасия

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ефремов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Ефремова Анастасия

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ефремов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Ефремова Анастасия

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Ксения

Смерть
1847
село Медвежье ( Красногвардейское ) , Ставропольская губерния
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