Rashap-Halfin (Halfina) Faina Abramovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rashap-Halfin (Halfina) Faina Abramovna

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Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

14.09.1921

Дата смерти

28.12.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.02.1955

Сын: Rashap Vladimir

Отец ребёнка: Rashap Boris Yakov

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Haskin Irena

Отец ребёнка: Rashap Boris Yakov

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.12.2003
Bat Yam, Israel
Похороны
Неизвестно
Holon, Israel
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