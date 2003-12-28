Rashap-Halfin (Halfina) Faina Abramovna
Место рождения
Дата рождения14.09.1921
Дата смерти28.12.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1955
Сын: Rashap Vladimir
Отец ребёнка: Rashap Boris Yakov
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Haskin Irena
Отец ребёнка: Rashap Boris Yakov
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.12.2003
Bat Yam, Israel
Похороны
Неизвестно
Holon, Israel