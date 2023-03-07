Вахрушева Екатерина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1918
Дочь: Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Вахрушев Василий Хрисанов
Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.10.1918
Сын: Вахрушев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Вахрушев Василий Хрисанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно