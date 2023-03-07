Вахрушева Екатерина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахрушева Екатерина Петрова

Вахрушева Екатерина Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1918

Дочь: Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Вахрушев Василий Хрисанов

Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.10.1918

Сын: Вахрушев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Вахрушев Василий Хрисанов

Лебедевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Василий Хрисанов

Место жительства
Неизвестно
Лебедевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close