Бочкарёв Тимофей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Бочкарёв Пётр Козмич
Мать: Бочкарёва Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Бочкарёва Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Лукерья Тимофеевна
Мать ребёнка: Бочкарёва Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Бочкарёв Архип Тимофеевич
Мать ребёнка: Бочкарёва Ирина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно