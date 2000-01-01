Бочкарёв Тимофей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёв Тимофей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Бочкарёв Пётр Козмич

Мать: Бочкарёва Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Бочкарёв Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Бочкарёва Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Лукерья Тимофеевна

Мать ребёнка: Бочкарёва Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Бочкарёв Архип Тимофеевич

Мать ребёнка: Бочкарёва Ирина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарёва Ирина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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