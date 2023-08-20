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Спиридонов Юлий Григорьевич
Спиридонов Юлий Григорьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
2004
Пол
Мужской
Отец
Спиридонов Григорий
Мать
(Корешкова) Екатерина Алексеевна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Спиридонов Григорий
Мать:
Екатерина Алексеевна
Смерть
2004
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