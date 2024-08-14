Сэпман Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сэпман Сергей Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осинцова Лиза Юриевна
Отец ребёнка: Осинцов Юрий Василивич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Екатерина Юриевна
Отец ребёнка: Осинцов Юрий Василивич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осинцова Аня Юриевна
Отец ребёнка: Осинцов Юрий Василивич
Бракосочетание
Неизвестно