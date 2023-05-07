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Нефедов Анатолий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1956

Дата смерти

07.05.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

1977 г.р.
1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
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Место
Комментарий
Рождение
27.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1977

Сын: Нефедов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Нефедова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
07.08.1983

Дочь: Нефедова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Нефедова Надежда Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефедова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
07.05.2023
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