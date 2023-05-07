Нефедов Анатолий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1956
Дата смерти07.05.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1977
Сын: Нефедов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Нефедова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
07.08.1983
Дочь: Нефедова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Нефедова Надежда Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.2023