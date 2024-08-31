Попова Анисия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Попов Василий
Отец ребёнка: Попов Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
15.04.1906
Отец ребёнка: Попов Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Попова (Попова) Таисия
Отец ребёнка: Попов Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
12.05.1911
Отец ребёнка: Попов Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
07.06.1915
Сын: Попов Семён
Отец ребёнка: Попов Стефан Григорьевич
Смерть
Неизвестно