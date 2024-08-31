Попова Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Анисия

Попова Анисия

Место рождения

Чалбин, Филипповская станица, 1-й Донской округ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Чалбин, Филипповская станица, 1-й Донской округ
Рождение ребёнка
1903

Сын: Попов Василий

Отец ребёнка: Попов Стефан Григорьевич

Рождение ребёнка
15.04.1906

Сын: Попов Ефим Стефанович

Отец ребёнка: Попов Стефан Григорьевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Попова (Попова) Таисия

Отец ребёнка: Попов Стефан Григорьевич

Рождение ребёнка
12.05.1911

Сын: Попов Николай Стефанович

Отец ребёнка: Попов Стефан Григорьевич

Чалбин, Филипповская станица, 1-й Донской округ
Рождение ребёнка
07.06.1915

Сын: Попов Семён

Отец ребёнка: Попов Стефан Григорьевич

Чалбин, Филипповская станица, 1-й Донской округ
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.