Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Гусева) Галина Ивановна
(Гусева) Галина Ивановна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван
Мать
Сгибнева (Гусева) Анфея Фёдоровна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Иван
Мать:
Сгибнева Анфея Фёдоровна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия