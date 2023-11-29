Карлагина Евдотия Аврамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Карлагин Игнатий Федорович
Отец ребёнка: Карлагин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Карлагина) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Карлагин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Карлагина) Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Карлагин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Белоногова (Карлагина) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Карлагин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Карлагин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Карлагина) Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Карлагин Федор Иванович
Смерть
Неизвестно