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Карлагина Евдотия Аврамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Карлагин Игнатий Федорович

Отец ребёнка: Карлагин Федор Иванович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Карлагина) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Карлагин Федор Иванович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Карлагина) Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Карлагин Федор Иванович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Белоногова (Карлагина) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Карлагин Федор Иванович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1774

Сын: Карлагин Павел Федорович

Отец ребёнка: Карлагин Федор Иванович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Карлагина) Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Карлагин Федор Иванович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

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