Эйсмонт Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.11.1769 ст.
Жена: Эйсмонт Марианна
Марианна вдова. Второй брак
Рождение ребёнка
29.03.1787 ст.
Рождение ребёнка
16.02.1790 ст.
Рождение ребёнка
24.02.1793 ст.
Рождение ребёнка
08.09.1798 ст.
Смерть
Неизвестно