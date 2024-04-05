Gliwińska Zd.Jankowska (Jankowska) Agnieszka
Место рожденияWola Rafałowska
Дата рождения1802
Дата смерти1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Świderska Zd. Gliwińska (Gliwińska) Marianna
Отец ребёнка: Gliwiński Jan Gwalbert
Рождение ребёнка
1836
Сын: Gliwiński Józef Kalasanty
Отец ребёнка: Gliwiński Jan Gwalbert
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Zawadzka (Gliwińska) Elżbieta
Отец ребёнка: Gliwiński Jan Gwalbert
Смерть
1867