Gliwińska Zd.Jankowska (Jankowska) Agnieszka — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gliwińska Zd.Jankowska (Jankowska) Agnieszka

Место рождения

Wola Rafałowska

Дата рождения

1802

Дата смерти

1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gliwiński Jan Gwalbert

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Świderska Zd. Gliwińska (Gliwińska) Marianna

Отец ребёнка: Gliwiński Jan Gwalbert

Рождение ребёнка
1836

Сын: Gliwiński Józef Kalasanty

Отец ребёнка: Gliwiński Jan Gwalbert

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Zawadzka (Gliwińska) Elżbieta

Отец ребёнка: Gliwiński Jan Gwalbert

Смерть
1867

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