Янбарисов Хажимухаммет Сагдатдинович Сагитдинович 01.01.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Янбарисов Хажимухаммет Сагдатдинович Сагитдинович

Место рождения

Сафарово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1874

Отец: Янбарисов (Жаны Барыс) Сагдатдин Бадрун

Мать: Сиддыйкатүззыя

Сафарово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васфикамал Мухаметзариф

Рождение ребёнка
18.01.1905

Сын: Янбарисов Хужахмет

Мать ребёнка: Васфикамал Мухаметзариф

Сафарово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1906

Сын: Янбарисов Набиахмет Хазимухамет

Мать ребёнка: Гиния Ахметзян

Смерть
Неизвестно

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