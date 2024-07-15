Янбарисов Хажимухаммет Сагдатдинович Сагитдинович
Место рождения
Дата рождения01.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1874
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васфикамал Мухаметзариф
Рождение ребёнка
18.01.1905
Сын: Янбарисов Хужахмет
Мать ребёнка: Васфикамал Мухаметзариф
Рождение ребёнка
12.01.1906
Сын: Янбарисов Набиахмет Хазимухамет
Мать ребёнка: Гиния Ахметзян
Смерть
Неизвестно