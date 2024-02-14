Бахтиярова Гафифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтиярова Гафифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдулгафаров Бахтияр

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Бахтиярова) Хайрилбанат

Отец ребёнка: Габдулгафаров Бахтияр

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Бахтиярова) Газзилбанат

Отец ребёнка: Габдулгафаров Бахтияр

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бахтияров Мухаметша

Отец ребёнка: Габдулгафаров Бахтияр

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Саитбурханова (Бахтиярова) Фахриямал

Отец ребёнка: Габдулгафаров Бахтияр

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