Стрельцов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельцов Иван Петрович

Стрельцов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Стрельцов Пётр Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Стрельцов Никита Иванович

Мать ребёнка: Стрельцова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Стрельцов Архип

Мать ребёнка: Стрельцова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Стрельцова Анна Ивановна

Смерть
После 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close