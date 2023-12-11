Стрельцов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Стрельцов Пётр Ильич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Стрельцов Никита Иванович
Мать ребёнка: Стрельцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Стрельцов Архип
Мать ребёнка: Стрельцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Стрельцова Анна Ивановна
Смерть
После 1850