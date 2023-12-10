Кравченко Григорий Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Григорий Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1906 ст.

Дата смерти

03.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1864 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1906 ст.

Отец: Кравченко Марк Васильев

Мать: Кравченко Ксения Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравченко Вера Ивановна

Смерть
03.09.1943
Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
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