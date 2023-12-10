Кравченко Григорий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1906 ст.
Дата смерти03.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1906 ст.
Отец: Кравченко Марк Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кравченко Вера Ивановна
Смерть
03.09.1943
Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область